Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,60 artışla 92.408,99 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,60 artışla 92.408,99 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 553,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi de yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 7,56 ile kimya, petrol, plastik oldu.


Güne düşüşle başlayan ve 90.776,82 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede banka hisseleri öncülüğünde gelen alımların etkisiyle yükselişe geçerek günün ilk yarısında 92.000-92.500 puan bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin önemli destekler, 95.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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