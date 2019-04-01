Son Dakika Haberleri: Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi

1 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 artışla 93.961,10 puandan tamamladı.

Borsa, Günün İlk Yarısında Yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,19 artışla 93.961,10 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 176,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,04 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,66 ile spor, en çok gerileyen bankacılık oldu.


Dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 94.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:06 Kaynak: AA

Ekonomi
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