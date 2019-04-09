Borsa Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,54 artışla 98.469,46 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,54 artışla 98.469,46 puandan tamamladı.





Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.491,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.





İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 1,52 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını yükselişle tamamlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile metal ana sanayi oldu.





Güne yükselişle başlayan ve 98.748,33 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 98.500 seviyesinde dengelendi.





Analistler, Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bugün başlayacak yıllık bahar toplantısından gelecek haberler ve küresel ekonomiye ilişkin öngörülerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pazar ve Markette Fiyatlar Artınca Tüketici Online Alışverişe Yöneldi

Yasak Olmasına Rağmen İnternetten Atmaca Satılıyor! Cezası 10 Bin Lira

Dolar ve Euro Günü Nasıl Kapattı! İşte Son Durum

Son Dakika! Bahçeli'nin Seçim Tekrarı Çıkışına İmamoğlu'ndan Yanıt: O Zaman İki Ayda Bir Seçim Yapalım