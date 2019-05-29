Borsa günün ilk yarısında yükseldi
12 dakika önce
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 706,16 puan artarak 87.483,79 'ye yükseldi.
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 706,16 puan artarak 87.483,79 'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:28
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