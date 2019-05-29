Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

12 dakika önce

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 706,16 puan artarak 87.483,79 'ye yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 706,16 puan artarak 87.483,79 'ye yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:28 
Ekonomi
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