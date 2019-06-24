Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

14 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,36 artışla 95.305,30 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.283,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,06, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile inşaat oldu.

Banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.211,09 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisi artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 95.000-95.500 bandında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi verisi ile Jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:05 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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