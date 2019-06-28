Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 artışla 95.716,55 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,15 artışla 95.716,55 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,46 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,03 ile madencilik oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 95.500-96.000 bandında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
Japonya'da bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak oturumların ve buradan gelen haber akışlarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 96.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 97.500 seviyesine yükselebileceğini, 92.500 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:06 Kaynak: AA
Madencilik, Borsa İstanbul, Ekonomi
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