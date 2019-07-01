Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

54 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 2,67 artışla 99.060,23 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.574,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,20, holding endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile metal,eşya,makina oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 3 ayın en yüksek seviyesi olan 99.358,59 puanı görmesinin ardından 99.000 puanın hemen üstünde dengelendi.
Analistler, hafta sonu Japonya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesinde olumlu mesajların verilmesi ve Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin pozitif havanın küresel risk iştahını artırdığını belirtti.
Öğleden sonra ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 99.500 puanın direnç, 96.500 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:10 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi
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