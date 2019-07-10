Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 artışla 97.099,84 puandan tamamladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 artışla 97.099,84 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 288,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,20 ile finansal,kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile ulaştırma oldu.
Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 97.235,46 puana kadar yükselmesinin ardından 97.000 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden "endişe duyduğunu" bildirmesinin ardından Türkiye'nin ABD ve AB ile arasındaki diplomatik ilişkilerin gündemin odağına yerleştiğini bildirdi.
Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve Fed'in haziran ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:08 Kaynak: AA
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