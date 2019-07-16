Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

4 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1 artışla 98.066,17 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1 artışla 98.066,17 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 967,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,69, holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile iletişim oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 98.512,74 puana kadar yükseldikten sonra 98.000 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve perakende satışlar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyelerinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:09 Kaynak: AA
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