Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 100.396,01 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,59 artışla 100.396,01 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 589,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,79 ile inşaat oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile Philedelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 ile 101.700 seviyelerinin direnç, 98.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:06 Kaynak: AA
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