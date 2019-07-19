Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,87 artışla 102.445,37 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,87 artışla 102.445,37 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 879,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,84 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ile 103.400 seviyelerinin direnç, 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:09 Kaynak: AA
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