Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,52 artışla 102.626,83 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,52 artışla 102.626,83 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.538,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,47 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,67 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:08 Kaynak: AA
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