Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,3 artışla 98.967,38 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,3 artışla 98.967,38 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 294,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,13 ile inşaat oldu.
Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlunun arabada verdiği poza tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:36:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]