Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

36 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 artışla 99.767,65 puandan tamamladı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 artışla 99.767,65 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:25 
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