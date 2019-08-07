Borsa günün ilk yarısında yükseldi
36 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 artışla 99.767,65 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul
'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,18 artışla 99.767,65 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:25
12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı