Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,10 artışla 100.181,05 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, yurt içinde ise tahminlerin altında kalan ağustos ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin artan faiz indirim beklentilerinin piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.



Temmuz toplantısında politika faizini 425 baz puan indiren TCMB'nin, 12 Eylül'deki toplantısında da faiz indirimine devam etmesinin beklendiğini ifade eden analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 101.800 ve 102.500 seviyeleri olacağını, 98.500 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.