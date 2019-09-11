Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

9 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 artışla 101.757,60 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 artışla 101.757,60 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 544,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile ticaret oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 101.800 seviyesinin üzerini test etti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasaların dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.800 ve 103.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 100.500 ve 99.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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