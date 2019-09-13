Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 102.582,65 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 102.582,65 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile sigorta oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye'nin temmuz ayına ilişkin cari işlemler fazlasının 1 milyar 158 milyon dolar ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından 103.000'in üzerini test etti ve 102.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ihracat ve ithalat fiyat endekslerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 103.400 seviyesinin direnç, 101.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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