Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

30 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 100.471,09 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 100.471,09 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 132,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.000 - 101.000 bandında seyrediyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avro Bölgesinde tüketici güveni verisinin takip edileceğin belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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