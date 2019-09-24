Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

2 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,55 artışla 101.572,56 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,55 artışla 101.572,56 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.551,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri ilk yarıyı yükselişle tamamlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile metal ana sanayi oldu.


Güne hızlı yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 101.764,99 puanı görmesinin ardından 101.500-101.700 dar bandında dengelendi.

Analistler, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve yapacağı konuşmanın gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile TL varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydeden analistler, 102.500 ve 103.400'ün direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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