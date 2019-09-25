Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,14 artışla 101.991,62 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,14 artışla 101.991,62 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:30
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