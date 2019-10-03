Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 artışla 104.318,52 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 artışla 104.318,52 puandan tamamladı.


Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 809,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,81 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, enflasyonun eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 artış kaydederek 26 ay sonra tek haneye dönmesinin ardından 104.767,54 seviyesini gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının ise direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:12 Kaynak: AA
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