Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

37 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 artışla 95.251,43 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,35 artışla 95.251,43 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.270,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,54 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı olurken, kaybettiren olmadı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler, yurt dışında ise Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ABD'de başlayacak toplantılarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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