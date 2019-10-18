Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

18 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,80 artışla 98.504,24 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,80 artışla 98.504,24 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3.608,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,61, holding endeksi yüzde 3,68 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.


Analistler, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma sonrasında güne hızlı yükselişle başlayan BIST 100 endeksinin, 98.656,76 puanı gördüğünü ve 98.500 seviyelerinde dengelendiğini bildirdi.

Öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ekim ayı beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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