Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 artışla 99.157,71 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 artışla 99.157,71 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.271,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,59 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından TL varlıklar üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında, belirsizliklerin tekrar arttığı Brexit'e yönelik haber akışı ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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