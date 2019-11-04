Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 artışla 100.079,59 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 artışla 100.079,59 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.616,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile spor oldu.


Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını ve pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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