Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 100.581,60 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 100.581,60 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 493,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile gıda, içecek oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.


Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu enflasyon rakamlarını eleştirdi: Ben buna inanmıyorum
Açık artırmada 20 dolara 18 tavuk alacağını düşünürken 1000 tavuk aldı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı duyurdu: Girişimcilik eğitimi alana uygun kredi verilecek ABD Hazine Bakanlığı, İranlı 9 üst düzey isme ve bir kuruma yaptırım kararı alındığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 19:48:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]