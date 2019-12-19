Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 110.734,77 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 artışla 110.734,77 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 160,09 puan artarak 110.734,77 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile sigorta oldu.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini kaydeden analistler, İngiltere'de geçen hafta gerçekleştirilen genel seçimin ardından azalan siyasi belirsizlik nedeniyle para politikasına ilişkin daha net mesajlar verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 108.500 seviyelerinin destek, 111.200 ve 112.500'ün direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cenk Tosun kaçırdı, Everton elendi
Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı Rekabet Kurumu açıkladı: Google'un sözlü savunma toplantısı 5 Şubat'ta yapılacak

Son Dakika Haberleri
19:17 Şehir Üniversitesi, Marmara’ya devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:57 Son dakika: İstanbul Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:14 Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:27:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]