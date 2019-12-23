Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 artışla 111.775,77 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 artışla 111.775,77 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 599,02 puan artarak 111.775,77 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,09 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,77 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bu hafta piyasaların, açık olduğu günlerde düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Öğleden sonra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Borsa İstanbul yılın rekorunu kırdı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, İran'a uyguladığı yaptırımları sona erdirmek zorunda kalacak" Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika Haberleri
19:12 Rusya'dan ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2'ye yaptırım uygulamasına sert tepki: Karşılıksız kalmaz - Son Dakika Ekonomi
19:10 Rekabet Kurulu'ndan V.O.S.S. VARİNAK'a idari para cezası - Son Dakika Ekonomi
18:38 Rekabet Kurulunun Red Bull kararı - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
17:58 Dolar son 7 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 19:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]