Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 112.737,38 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 artışla 112.737,38 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.324,68 puan artarak 112.737,38 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,75 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,41 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle dün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya ve Avrupa piyasaları ile bugüne de taşındı.

Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini kaydetti.

Öğleden sonra, jeopolitik riskler konusundaki gelişmeler ve ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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