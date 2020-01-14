Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 120.829,63 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 120.829,63 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 580,60 puan artarak 120.829,63 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tahvil faizlerindeki düşüşün pozitif etkisiyle 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 120.935,39 puanı gördü.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 121.532 puanın direnç, 119.400 ve 117.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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