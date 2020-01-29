Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 120.490,11 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 120.490,11 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 688,48 puan artarak 120.490,11 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile bilişim oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizi kararı ile veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 ve 117.900 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 121.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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