Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 123.495,42 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 artışla 123.495,42 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.174,65 puan artarak 123.495,42 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 ve holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yurt içinde Suriye'ye ilişkin gelişmeler yurt dışında ise Avrupa tarafındaki yoğun haber akışının takip edildiğini belirterek, İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere ile ABD arasındaki serbest ticaret müzakerelerine ilişkin açıklayacağı taslak yol haritasının gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Çin'in 14 Şubat'ta ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerinde indirime gideceği haberi ve koronavirüsüne ilişkin endişeleri azaltan gelişmeler ile küresel risk iştahının arttığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 ve 125.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump aklandı ABD borsaları rekor kırdı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Borsa'da işlem gören en değerli şirket Garanti Bankası oldu! Hindistan'daki ABD Büyükelçiliği bahçesinde, 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğradı

Son Dakika Haberleri
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu
19:41 TikTok fenomeni darp edildi! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
19:34 Burcu Esmersoy'dan eski eşinin ilişkisiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Davet ederlerse düğünlerine giderim
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 20:16:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]