Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 artışla 121.072,85 puana çıktı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 artışla 121.072,85 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.275,03 puan ve yüzde 1,06 artarak 121.072,85 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 9,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,71 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile madencilik oldu.


Güne sakin başlayan ve en düşük 119.229,22 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 121.000 puan seviyelerinde dengelendi.


Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, konuyla ilgili Rusya ile gerçekleştirilen diplomatik görüşmelerin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladığını kaydetti.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin de yoğunlaştığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu, 121.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 122.500 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Borsa İstanbul, Madencilik, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:08 Kaynak: AA
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