Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 121.084,54 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 artışla 121.084,54 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 933,10 puan artarak 121.084,54 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,50 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1771'e çıkmasına karşın vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetimlerinin destekleri ile piyasalardaki risk iştahının arttığını ifade etti.

Öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.500 seviyesinin direnç, 120.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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