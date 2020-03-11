Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

13 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 102.253,20 puana çıktı.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 102.253,20 puana çıktı.

Günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.190,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,76 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 6 ile spor oldu.


BIST 100 endeksi, güne satıcılı bir başlangıç yapsa da ilerleyen saatlerde alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınının piyasalarda oynaklığı artırması karşısında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) sürpriz faiz indirimine gittiğini, bu gelişmenin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de Tüketici Güven Endeksi'nin takip edileceğini bildiren analistler, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç, 100.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum

Son Dakika Haberleri
13:18 Serbest piyasada altın fiyatları
13:15 ATO hizmet binası korona virüse karşı dezenfekte edildi
13:14 Piyasalarda gün ortası
13:12 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
12:58 Muğla, Milas, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları MELSA'yı ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 13:25:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]