Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,20 artışla 94.340,15 puana çıktı.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.114,93 puan artarak 94.340,15 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 1,74 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile bilişim, tek gerileyen yüzde ise 0,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, salgının ivme kaybettiğine yönelik beklentilerin küresel pay piyasalarını olumlu etkilediğini söyledi.



Öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.000 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç olarak öne çıktığını kaydetti.