Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 96.010,59 puana çıktı.



Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 155,67 puan artarak 96.010,59 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,15 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,53 ile spor oldu.



Analistler, Borsa İstanbul'un güne yükselişle başladığını ancak ilerleyen saatlerde kazançlarını kısmen geri verdiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.



Öğleden sonra, yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de başta konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.00 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.