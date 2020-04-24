Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 artışla 98.800,51 puana yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 629,53 puan artarak 98.800,51 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,24 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarındaki düşüşe karşılık Borsa İstanbul'un yükseliş eğiliminde hareket ettiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Öğleden sonra, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 puanın destek, 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.