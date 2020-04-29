Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 artışla 100.972,35 puana yükseldi.



Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 264,87 puan artarak 100.972,35 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'nin ilk çeyrek büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin bekleneceğini bildirdi.

Beklentilerin, Fed'in alınan mali politika tedbirlerinin etkilerini görmek için faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde olduğunu kaydeden analistler, ABD'de GSYH'nin de ilk çeyrekte yıllık yüzde 4 gerileyeceğini öngörüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.