Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artışla 98.975,57 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artışla 98.975,57 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,12 puan artarak 98.975,57 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile spor oldu.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edildiğini bildirdi.


ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu öncesi bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 01:12 Kaynak: AA


Son Dakika

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