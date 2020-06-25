Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 114.680,25 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,20 değer kazanarak 114.680,25 puana yükseldi.

Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 231,35 puan artarak 114.680,25 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek büyüme, Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19'a ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 112.000 ve 110.000'in destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam edeceğini öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.

Para Politikası Kurulu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:39 Yabancıların Türkiye'de yaptığı yatırımlarda dikkat çeken artış 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 16:25 İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı 15:43 Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak 14:49 Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret 14:09 Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu 13:58 Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor 13:03 Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 12:01 Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu 11:48 İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak 11:23 Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek 10:32 Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor 10:09 Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı
19:05
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
19:00
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
18:47
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
18:34
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
18:15
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
17:59
Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
17:59
Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
17:53
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
17:52
İbrahim Kalın'dan Libya resti: Türkiye'siz bir plan yapılamaz, gereken cevabı alırlar
17:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 19:20:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]