Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,79 değer kazanarak 117.819,52 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.071,76 puan artarak 117.819,52 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,35 holding endeksi yüzde 2,05 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,71 ile elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 118.015,27 puana kadar çıkarak 20 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Analistler, Borsa İstanbul AŞ tarafından 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağının duyurulduğunu anımsatarak, öğleden sonra ABD'de hizmet sektörü PMI verisinin takip edileceğini ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.500 ve 118.800 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.