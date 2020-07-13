Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,11 değer kazanarak 117.231,75 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,11 değer kazanarak 117.231,75 puana yükseldi.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2.423,18 puan artarak 117.231,75 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi yüzde 2,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile taş toprak, tek kaybettiren ise yüzde 3,42 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, sanayi üretim endeksinin mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artması sonrasında 117.000 puanın üzerine çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağını belirten analistler, ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta bulunduğuna işaret etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi
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