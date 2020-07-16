Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 değer kazanarak 119.099,99 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 değer kazanarak 119.099,99 puana yükseldi.

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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.358,89 puan artarak 119.099,99 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,87, holding endeksi yüzde 1,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,87 ile inşaat, en çok tek kaybettiren ise yüzde 0,56 ile ticaret oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen verilerin ise pay piyasalarında aşağı yönlü fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktığına işaret eden analistler, öğleden sonra, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de perakende satışlar ile Philadelphia Fed İş Dünyası Görünümü verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:13 Kaynak: AA

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