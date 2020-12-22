Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

22.12.2020 13:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 değer kazanarak 1.402,23 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 değer kazanarak 1.402,23 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,80 puan artışla 1.402,23 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,23 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon riski ile ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

ABD'deki destek paketine ilişkin beklentilerin şimdiye kadar piyasaları desteklediğini ifade eden analistler, gerçekleşen beklenti sonrası gözlerin ekonomik aktiviteye ilişkin veri ve haberlere çevrileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.410 puanın direnç konumuna geldiğini, 1.350 ve 1.320 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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