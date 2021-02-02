Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 değer kazanarak 1.514,46 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,01 puan artışla 1.514,46 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 2,75 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, tek gerileyen ise yüzde 0,35 ile madencilik oldu.

Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler, Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmeler ve yurt içinde beklentilerden iyi gelen veriler sonucu düşüş eğilimini sürdüren döviz kurlarının etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksi ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 puanın önemli destek, 1.525 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.