Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,84 değer kazanarak 1.393,73 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,58 puan artışla 1.393,73 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,87 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,38 ile ulaştırma oldu.

Analistler, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşındığını belirterek, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, döviz kurları ile tahvil faizlerinin seyrinin takip edileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve aşılama çalışmalarının da izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.450 seviyesinin direnç konumuna geldiğini ve bu seviyenin üzerinde yapılacak kapanışların alımların güçlenmesini sağlayabileceğini, 1.340 puanın ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.