Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,12 yükseldi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 103.195,02 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 103.195,02 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:10
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