Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,22 yükseldi
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Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,22 yükseldi

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 102.842,62 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,22 yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 102.842,62 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:20 
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