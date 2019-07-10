Son Dakika Haberleri: Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,30 arttı
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Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,30 arttı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 artışla 97.099,84 puandan tamamladı.

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,30 arttı, System.String[]
Borsa İstanbul, Ekonomi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,30 artışla 97.099,84 puandan tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:17 
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